Erkek arkadaşının hayatını kabusa çevirdi! Akılalmaz intikam

İş insanı Şahin T. (32) ve Duygu A. (26) çifti 2019 yılının sonlarında duygusal birliktelik yaşamaya başladı. Bir yıl süren ilişkilerinde ikili zaman zaman tartışmalar hatta ayrılıklar da yaşadı. Tartışmalarının sebebi iddiaya göre Duygu A.'nın psikolojik sorunları ve takıntılarıydı. Bir yılın sonunda Şahin E.T. ilişkisini noktalamak istedi ancak karşı taraf ısrarla görüşme isteğini sürdürdü. Olumsuz yanıt aldığında ise kendi dünyalarında yaşanan sorun sanal dünyaya sirayet etti. Öyle ki barışma teklifi kabul görmeyen genç kadın eski sevgilisini huzursuz etmek için türlü yollara başvurdu. O yol ise birçok kişinin başvurduğu sosyal medyaydı. Duygu A. da öyle yaptı.