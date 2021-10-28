Şebnem Şirin'i katleden Furkan Zıbıncı'nın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

Türkiye bir kadın cinayetiyle daha derinden sarsıldı. Denizli'de 25 yaşındaki Şebnem Şirin, sevgilisi Furkan Zıbıncı tarafından katledildi. Cani sevgili Zıbıncı'nın sosyla medya paylaşımları ise nasıl bir ruh halinde olduğunu ortaya çıkardı. İşte o paylaşım ve Şebnem Şirin cinayetinin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 28.10.2021 12:54 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 13:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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