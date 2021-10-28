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Haberler Galeri Şebnem Şirin'i katleden Furkan Zıbıncı'nın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

Şebnem Şirin'i katleden Furkan Zıbıncı'nın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

Türkiye bir kadın cinayetiyle daha derinden sarsıldı. Denizli'de 25 yaşındaki Şebnem Şirin, sevgilisi Furkan Zıbıncı tarafından katledildi. Cani sevgili Zıbıncı'nın sosyla medya paylaşımları ise nasıl bir ruh halinde olduğunu ortaya çıkardı. İşte o paylaşım ve Şebnem Şirin cinayetinin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 28.10.2021 12:54 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 13:57
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Şebnem Şirin’i katleden Furkan Zıbıncı’nın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

Türkiye, Şebnem Şirin'e ağladı. Katil Furkan Zıbıncı'nın kan donduran paylaşımları ortaya çıktı. Olay dün Denizli'de yaşandı.

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Şebnem Şirin’i katleden Furkan Zıbıncı’nın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi.

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Şebnem Şirin’i katleden Furkan Zıbıncı’nın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

Gıda Mühendisi Şebnem Şirin ile ayrılmak istediği erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında tartışma çıktı.

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Şebnem Şirin’i katleden Furkan Zıbıncı’nın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

Kaleiçi Çarşısı'nda bir altın toptancısında işçi olarak çalışan Furkan Zıbıncı, tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti.

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Şebnem Şirin’i katleden Furkan Zıbıncı’nın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

İhbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde Şirin'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu.