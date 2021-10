Son dakika: Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin’in katili Furkan Zıbıncı tutuklandı! Cenazede annesinin sözleri yürek dağladı

İşte Çelik'in paylaşımlari;

"Kadına şiddet insanlığın inkarıdır. Her kadın cinayetiyle insanlık yok oluyor. #ŞebnemŞirin'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Kaybettiğimiz her can canımızı yakıyor. Kadınların maruz kaldığı şiddet ise tüm canları kahrediyor."