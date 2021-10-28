Son dakika: Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in katili Furkan Zıbıncı tutuklandı! Cenazede annesinin sözleri yürek dağladı
Son dakika haberleri... Türkiye'yi yasa boğan Şebnem Şirin cinayetinde flaş gelişme yaşandı. Genç kadının boğazını keserek öldüren erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tutuklandı. Öte yandan Şebnem Şirin gözyaşları ve feryatlar arasında son yolculuğuna uğurlandı. Acılı annenin kızının tabutuna sarılarak feryat etmesi yürekleri dağladı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Şebnem Şirin'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tutuklandı.
Kınıklı Mahallesi'ndeki bir apartın birinci katında yaşayan Şebnem Şirin'in (25) bıçaklanarak öldürülmesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Furkan Zıbıncı'nın (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Furkan Z, basın mensuplarının "Neden öldürdünüz? Pişman mısınız?" sorularına yanıt vermedi.
Zanlının yakınlarının sevk sırasında adliye bahçesinde bekledikleri görüldü.
Öte yandan zanlının "cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma" gibi suçlardan 6 kaydının bulunduğu da öğrenildi.
İfadesinde, olay anını hatırlamadığını ileri süren cinayet zanlısı Furkan Z, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.
ANNESİNİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI
Şebnem Şirin'in cenazesi yapılan otopsi işlemi sonrası Adli Tıp'tan alındı. Şebnem Şirin'in cenazesi İncilipınar Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Helallik alınırken, anne Pervin Tokat kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Acılı anne feryat ederken, cenazeye katılanların yüreklerini dağladı. Acılı anne, "Bebeğimdi o benim, meleğimdi. Canım yavrum." diyerek feryat etti.
AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Şebnem Şirin cinayeti hakkında açıklama yaptı.
Resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sözcü Çelik, "Kaybettiğimiz her can canımızı yakıyor. Kadınların maruz kaldığı şiddet ise tüm canları kahrediyor." ifadelerine yer verdi.
İşte Çelik'in paylaşımlari;
"Kadına şiddet insanlığın inkarıdır. Her kadın cinayetiyle insanlık yok oluyor. #ŞebnemŞirin'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Kaybettiğimiz her can canımızı yakıyor. Kadınların maruz kaldığı şiddet ise tüm canları kahrediyor."
"Kadına dönük şiddetle mücadele her alanda daha güçlü sürmelidir. Daha yoğun mücadele etmeliyiz. Bu tek boyutlu değil toplumun toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesidir"
Detaylar gelecek...
NELER YAŞANDI?
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tüyler ürperten bir cinayet işlendi. Kuyumcusu toptancısı olarak çalışan Furkan Zıbıncı, apart dairesinde 25 yaşındaki üniversite öğrencisi sevgilisi Şebnem Şirin ile buluştu. İkili arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan kavga, korkunç bir sonla bitti.
Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Çamlaraltı Mahallesi'nde gerçekleşti.
Edinilen bilgilere göre, kuyumcu toptancılığı yapan Furkan Zıbıncı, yaklaşık 1 yıldır yaşadığı apart dairesinde 25 yaşındaki üniversite öğrencisi sevgilisi Şebnem Şirin ile buluştu.
Tartışmanın ardından Şebnem Şirin, Furkan Zıbıncı'yı sırtından bıçaklayarak hafif şekilde yaraladı.
Duruma öfkelenen Furkan Zıbıncı, genç kız arkadaşını elleriyle boğdu.
Sonrasında ise 20 ABG 989 plakalı otomobil ile olay yerinden kaçtı.
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