İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 10 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 16 Ekim'de Zeytinburnu ve 19 Ekim'de Arnavutköy, Eyüpsultan ve Maltepe'de uyuşturucu madde satışına karıştığı belirlenen, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcısı 10 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda; 4 kilo 134 gram uyuşturucu madde,72 adet uyuşturucu hap, 2 şişe amonyak, 6 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca,196 adet fişek,12 adet cep telefonu, 16 bin 885 lira ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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