Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 2 tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin, 2 aylık çalışma sonunda uyuşturucu sattıkları belirlenen 6 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 2 tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.