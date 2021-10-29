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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.10.2021
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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 2 tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin, 2 aylık çalışma sonunda uyuşturucu sattıkları belirlenen 6 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 2 tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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