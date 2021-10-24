Kolombiya'nın en çok aranan uyuşturucu kaçakçısı "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga yakalandı

Suç örgütü Clan del Golfo üyelerine seslenen Duque, "Bu örgüte bağlı olanlara sesleniyorum. Aksi takdirde başınıza gelecek olan şey bellidir. Hemen adalete teslim olun, hukukun gücü her şeyin üstündedir. " ifadesini kullandı.

Duque, Otoniel'in dünyanın en çok korkulan uyuşturucu kaçakçısı olduğuna dikkati çekerek, "Polislerin, askerlerin, sosyal liderlerin katili ve aynı zamanda genç yaştakilerin silah altına alınmasının sorumlusu olan kişidir. Güvenlik güçlerinin titiz ve müşterek operasyonuyla yakalandı." dedi.