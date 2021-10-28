'Muz yeme' provokasyonunda yeni gelişme: 11 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi... Sokak röportajında bir kişinin “Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz” demesi üzerine sosyal medyada Suriyeliler tarafından provokasyon amaçlı paylaşımlar yapılmaya başlandı. İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü Polisleri yaptıkları incelemeler sonucunda Suriye uyruklu 11 kişiyi İstanbul’da gözaltına aldı.
Bir kişinin verdiği sokak röportajında "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" ifadesinin ardından sosyal medya hesaplarında muz yerken provokasyon amaçlı videolar paylaşan Suriye uyruklu kişiler hakkında geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.
Provokatif amaçlı video akımına katılan 31 kişinin açık kimlikleri tespit edildi.
İstanbul'da muz yerken video çeken ve sosyal medya platformlarında paylaşan 11 kişi İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından Arnavutköy, Güngören, Bakırköy, Esenyurt, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Sultangazi'de gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerden 2'sinin Hollanda'ya gittikleri, yedi kişinin ise diğer illerde ikamet ettikleri tespit edildi.
Diğer 11 kişi ise İstanbul Emniyeti tarafından aranıyor. Gözaltına alınan ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen söz konusu kişilerin İstanbul İl Göç İdaresi tarafından sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı ifade edildi.
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