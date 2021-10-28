’Muz yeme’ provokasyonunda yeni gelişme: 11 kişi gözaltına alındı

Diğer 11 kişi ise İstanbul Emniyeti tarafından aranıyor. Gözaltına alınan ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen söz konusu kişilerin İstanbul İl Göç İdaresi tarafından sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı ifade edildi.

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