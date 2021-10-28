Altın fiyatlarında son durum ne? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira?

"ÇOK SATAN OLDU"

Bir çeyrek altın bile 820 civarıyken şimdi 900 TL'ye satıyoruz. Gram altın 500 civarıyken 553 lira şu anda. Faizlerin düşmesiyle bir de altın yükselince o kadar yastık altı çıktı ki yetiştiremiyorduk çok satan oldu.