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Altın fiyatlarında son durum ne? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 28.10.2021 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021
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Altın fiyatlarında son durum ne? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira?

Son dakika altın fiyatları haberi... Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Peki, altın alınmalı mı satılmalı mı? Altın yatırımı için uygun zaman ne? Gram altın fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? En çok tercih edilen altın ne? Yatırım için en karlı altın hangisi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

Altın piyasalarında dalgalanma sürüyor. Peki inişli çıkışlı eğilimde olan altın, bu dönemde alınmalı mı yoksa satılmalı mı?

Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

Kuyumcu Abdurrahman Yel, altın yatırımcılarına önemli yavsiyelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

ALMALI MI SATMALI MI?

10-15 önce 490 liralık altın şimdi 553 TL. Şimdi satılabilir diyorum. Ki çok satan da oldu bu aralar. O yüzden şimdi satılabilir diye düşünüyorum.

"ÇOK SATAN OLDU"

Bir çeyrek altın bile 820 civarıyken şimdi 900 TL'ye satıyoruz. Gram altın 500 civarıyken 553 lira şu anda. Faizlerin düşmesiyle bir de altın yükselince o kadar yastık altı çıktı ki yetiştiremiyorduk çok satan oldu.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN HANGİSİ?

Genelde tanıdığımız insanlara diyorum ki has altın 24 ayar 50 gram bu, hatta çok samimi bize güveniyorsa biz diyoruz ki şu teneke şeklinde has altın.

Misal 10 bin liram var ne alabilirim diyor hemen kesiyoruz. Ne kadarlık istiyorsa isterse 5 bin lira – 10 bin lira ne kadar parası varsa ona göre kesip veriyoruz.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın almalı mı satmalı mı? ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?

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