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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden provokatif "muz" akımı ile ilgili flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 27.10.2021 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden provokatif muz akımı ile ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi… Bir Türk vatandaşının sokak röportajında “muz alamadığını” söylemesi üzerine Suriyeli uyruklu bazı kişiler video paylaşım sitelerinde "Muz yeme" akımı başlatmıştı. İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, sosyal medyada dolaşıma sokulan provokatif paylaşımlar hakkında flaş bir açıklama geldi.

SON DAKİKA: Bir Türk vatandaşının sokak röportajında "muz alamadığını" söylemesi üzerine Suriyeli uyruklu bazı kişiler video paylaşım sitelerinde "Muz yeme" akımı başlatmıştı.

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, sosyal medyada dolaşıma sokulan provokatif paylaşımlara dair açıklama yapıldı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle;

Bir sokak röportajında yer alan "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz…" söylemi sonrası yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişilerce muhtelif sosyal medya platformlarından provokatif amaçlı "muz yeme" eylemi içerikli video ve paylaşımın dolaşıma sokulduğu görülmüştür.

"SINIR DIŞI İŞLEMİ BAŞLAYACAK"

Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından bahse konu provokatif paylaşımlara ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen ilk bulgular doğrultusunda yabancı uyruklu 7 şahıs yakalanmış olup adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından haklarında sınır dışı etme işlemleri başlatılacaktır.

"SÜREÇ TİTİZLİKLE DEVAM EDİYOR"

Söz konusu provokatif paylaşımların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve bu paylaşımları yapan tüm şahıslar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin titizlikle ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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