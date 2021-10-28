15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkardı! İşte o sapık için istenen ceza

İddianamede ifadesine yer verilen Demirtaş, mağdur H.A'yı, kız arkadaşı T.Y'nin darbettiğini, kendisinin de bu anları cep telefonu ile kaydettiğini kabul etti.

Sanık Demirtaş hakkında, "basit yaralama", "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme", "çocuğun cinsel istismarı" ile "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 43 yıla kadar hapis cezası istendi.