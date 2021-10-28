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15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkardı! İşte o sapık için istenen ceza

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.10.2021 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021
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15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkardı! İşte o sapık için istenen ceza

Ankara'da 15 yaşındaki H.A.'yı darbeden, kıyafetlerini çıkarmaya zorlayan ve bu anları sosyal medyada yayınlayan Ramazan Demirtaş hakkındaki iddianame kabul edildi. Sanığın, "basit yaralama", "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme", "çocuğun cinsel istismarı" ile "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılması istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara 9. Ağır Mahkemesi'ne gönderilen iddianameye göre, 20 Ağustos'ta T.Y. isimli kız, kavga ettiği arkadaşı H.A'ya barışmak istediğini söyleyerek onu Boğaziçi Mahallesi'ne çağırdı.

T.Y. ve erkek arkadaşı Ramazan Demirtaş, H.A'yı buluşma noktasından araçla alarak ıssız bir alana götürüp darbetti.

H.A'yı kıyafetlerini çıkarması için zorlayan Demirtaş, kıyafetlerini çıkaran H.A'yı cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medyada yayımladı.

Dava dosyasına giren görüntülerde, H.A'nın, Demirtaş'a "abi ne olur yapma", "O benim namusum, yalvarırım." dediği kayıtlara geçti.

Görüntülerden yola çıkan jandarma, Demirtaş ile H.A'yı darbeden kız arkadaşı T.Y'yi kısa sürede gözaltına aldı.

İddianamede ifadesine yer verilen Demirtaş, mağdur H.A'yı, kız arkadaşı T.Y'nin darbettiğini, kendisinin de bu anları cep telefonu ile kaydettiğini kabul etti.

Sanık Demirtaş hakkında, "basit yaralama", "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme", "çocuğun cinsel istismarı" ile "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 43 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanık Demirtaş, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Şüpheli T.Y'nin de aynı suçlardan soruşturması, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca devam ediyor.

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