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Direksiyon hakimiyetini kaybedip dereye uçtu: Yaralılar var

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.10.2021
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Direksiyon hakimiyetini kaybedip dereye uçtu: Yaralılar var

Bursa’da direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü köprünün parmaklıklarını kırarak dereye fırladı. Otomobilde bulunan dört öğrenciden biri yaralandı. Emniyet kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaza, Yeniceabat Mahallesinde yaşandı.

İddiaya göre, Yeniceabat köprüsü üzerinde direksiyon kontrolünü kaybeden 16 AB 250 plakalı araç sürücüsü, köprünün demir parmaklıklarını kırarak dereye fırladı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Etrafta kazayı gören bölge sakinleri araçta bulunan 4 öğrenciyi kendi olanaklarıyla kurtardı. 4 öğrenciden biri hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan öğrenciler sağlık kontrollerinin yapılması için çevre hastanelere sevk edildi.

Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.

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