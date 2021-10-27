Direksiyon hakimiyetini kaybedip dereye uçtu: Yaralılar var
YAŞAM İHA
Bursa’da direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü köprünün parmaklıklarını kırarak dereye fırladı. Otomobilde bulunan dört öğrenciden biri yaralandı. Emniyet kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Kaza, Yeniceabat Mahallesinde yaşandı.
İddiaya göre, Yeniceabat köprüsü üzerinde direksiyon kontrolünü kaybeden 16 AB 250 plakalı araç sürücüsü, köprünün demir parmaklıklarını kırarak dereye fırladı.
EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Etrafta kazayı gören bölge sakinleri araçta bulunan 4 öğrenciyi kendi olanaklarıyla kurtardı. 4 öğrenciden biri hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan öğrenciler sağlık kontrollerinin yapılması için çevre hastanelere sevk edildi.
Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kuraklık desteği ne zaman verilecek? 2021 çiftçiye kuraklık desteği ne kadar, kaç TL? Son açıklamalar...
- ÖSYM duyurdu! DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman? 2021 DGS ek üniversite kayıtları nasıl yapılacak?
- Okullarda ara tatil ne zaman? 2021 ilk ara tatil ne zaman başlıyor? Kasım tatili ayın kaçında? MEB takvimi!
- Son dakika: Bitcoin neden düşüyor? 27 Ekim kripto paralar neden düşüyor, yükselecek mi? Son durum...
- Yarın okullar tatil mi? 28 Ekim Perşembe okullar yarım gün mü? 29 Ekim Cuma günü okul var mı?
- Shiba coin yükselir mi? Shiba Inu coin geleceği ne olur? Robinhood hamlesi sonrası rekor kırdı
- Yasaklar geri gelecek mi? 27 Ekim Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kısıtlamalar gelecek mi?
- GSB sözlü mülakat tarihi heyecanla bekleniyor! Resmi açıklama geldi mi? 2021 GSB mülakatları ne zaman yapılacak?
- Lise 11. ve 12. sınıf Kazanım Değerlendirme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB kazanım testleri cevapları...
- Öğrenciye 600 TL ödeme yapılacak! VGM burs başvuruları ne zaman? VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı?
- Shiba Robinhood ne zaman listelenecek? Shiba Robinhood listelenecek mi, açıklandı mı?
- Şart aranmaksızın personel alımı yapılacak! Kızılay KPSS'siz personel alımı detayları belli oldu! İşte başvuru şartları...