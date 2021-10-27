Son dakika... İstanbul'da servis kazası: Çok sayıda yaralı var
Son dakika haberi... Beylikdüzü Ambarlı Limanı yolunda TIR’a arkadan çarpan servis aracı devrildi. Kazada 8 kişi yaralanırken, yol trafiğe kapandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Son dakika haberi... Beylikdüzü Yakuplu Ambarlı Liman Yolu'nda işçi taşıyan servis minibüsü park halindeki tıra çarpıp devrildi.
Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, 8 yaralı hastaneye kaldırıldı. Liman yolu trafiğe kapandı.
detaylar gelecek...