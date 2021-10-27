27 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika... İstanbul'da servis kazası: Çok sayıda yaralı var

Son dakika... İstanbul'da servis kazası: Çok sayıda yaralı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.10.2021 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021
ABONE OL
Son dakika... İstanbul’da servis kazası: Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi... Beylikdüzü Ambarlı Limanı yolunda TIR’a arkadan çarpan servis aracı devrildi. Kazada 8 kişi yaralanırken, yol trafiğe kapandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika haberi... Beylikdüzü Yakuplu Ambarlı Liman Yolu'nda işçi taşıyan servis minibüsü park halindeki tıra çarpıp devrildi.

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, 8 yaralı hastaneye kaldırıldı. Liman yolu trafiğe kapandı.

detaylar gelecek...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA