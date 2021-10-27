Gaziantep’te dehşete düşüren olay! 40 yıllık eşini 500 TL nafaka için defalarca bıçakladı

"ANNEM BUNU HAK ETMEDİ"



Behiye Çakır'ın nafaka nedeniyle babası tarafından bıçaklandığını ve annesinin hayati tehlikesi olduğunu belirten Serpil Köseler, "Annem, evin önünde otururken bir anda çıkıp geliyor ve üzerine saldırıyor. Annem içeriye kaçıp kapıyı kapatmaya çalışıyor ancak baş edemiyor. Yere düşünce de annemi 12 yerinden bıçaklıyor. Şu anda hayatı riskli. Benim annem, bunu hak etmedi. Bıçaklanma nedeni de nafaka istemesi oldu. 500 lira nafaka istedi. Şu anda makineye bağlı yaşıyor. Annemin ölmesini istemiyorum. Kadın cinayetlerinin önüne geçilsin istiyorum" diye konuştu.