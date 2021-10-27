Gaziantep’te dehşete düşüren olay! 40 yıllık eşini 500 TL nafaka için defalarca bıçakladı
Gaziantep’te, Ali Çakır (61) adlı vatandaş boşanma sürecinde olduğu eşi Behiye Çakır'a (56), 500 TL nafaka istediği için yapmadığını bırakmadı. Önce dövüp sonra 12 yerinden bıçakladığı Behiye Çakır ağır yaraladı. Behiye Çakır yoğun bakıma alınırken, zanlı koca emniyet güçlerince yakalandı.
Olay, geçen gün öğle sularında Dumlupınar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, emekli Ali Çakır ile boşanma sürecinde olduğu 40 senelik eşi Behiye Çakır arasında nafaka talebi sebebiyle tartışma çıktı. Ali Çakır, bir süredir ayrı yaşadığı ve üç çocuğunun annesi olan Behiye Çakır'ı dövüp, vücudunun pek çok yerinden 12 defa bıçakladı.
SAĞLIK DURUMU CİDDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Behiye Çakır, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilip, daha sonra yoğun bakıma alınan Çakır'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Şüpheli Ali Çakır ise polis tarafından gözaltına alındı.
"ANNEM BUNU HAK ETMEDİ"
Behiye Çakır'ın nafaka nedeniyle babası tarafından bıçaklandığını ve annesinin hayati tehlikesi olduğunu belirten Serpil Köseler, "Annem, evin önünde otururken bir anda çıkıp geliyor ve üzerine saldırıyor. Annem içeriye kaçıp kapıyı kapatmaya çalışıyor ancak baş edemiyor. Yere düşünce de annemi 12 yerinden bıçaklıyor. Şu anda hayatı riskli. Benim annem, bunu hak etmedi. Bıçaklanma nedeni de nafaka istemesi oldu. 500 lira nafaka istedi. Şu anda makineye bağlı yaşıyor. Annemin ölmesini istemiyorum. Kadın cinayetlerinin önüne geçilsin istiyorum" diye konuştu.
"BABA DEMEK İSTEMİYORUM HAK ETMİYOR"
Ali Çakır'ın babalık görevini yerine getirmediğini ifade eden Ahmet Çakır da "Telefon geldi ve 'çabuk, annenin yanına git' dediler. Annemin yanına gittiğimde ağır yaralıydı ve başı kalabalıktı. Babama müebbet hapis verilmesini istiyorum. Baba demek istemiyorum, bunu hak etmiyor. Annemizi 12 yerinden bıçaklayarak, bu hale getirdi" dedi.
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