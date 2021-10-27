Esenyurt’ya ‘insanlık ölmüş’ dedirten kaza
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, caddedeki yayaya çarpmamak için direksiyonunu kırarak trafoya vurdu. Kaza ardından motosikleti ile beraber devrilen sürücüye yardımcı olmak yerine hiçbir şey olmamış gibi yoluna giden adamın rahatlığı ‘pes’ dedirtti. Kaza yapan motosikletçi "insanlık ölmüş” sözleriyle dert yandı.
KONTROLÜNÜ KAYBEDEREK YAN YATTI
Edinilen bilgiye göre, işe gitmek için motoruyla yola çıkan Yusuf Tavşan, seyir halinde ilerlediği sırada yola çıkan adama vurmamak için gidon hakimiyetini kaybederek yan yattı.
TRAFOYA ÇARPARAK DURABİLDİ
Tavşan, elektrik trafosuna çarparak durabildi. Yaralanan Tavşan'ın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, kazaya sebebiyet veren vatandaşın umursamadan yola devam etmesi pes dedirtti. Motorunda ve elinde hasar oluşun Tavşan hastaneye kaldırılırken yaşanan kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
"ADAMIN VİCDANSIZLIĞI CANIMI ACITTI"
Kaza sonrası yaşadığı şoku anlatan Yusuf Tavşan,"İşe gitmek için motorumla yolda ilerlediğim esnada sağına soluna bakmadan bir adam yola çıktı. Ben de ona çarpmamak, zarar vermemek adına direksiyonumu sağa kırdım. Hakimiyetimi kaybederek yol kenarındaki trafoya vurarak durabildim. Elim zarar gördü, telefonum kırıldı bir süre olayın şokuna girdim. Ancak bu kazaya sebebiyet veren şahsa seslenmeme rağmen hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Ne telefonumun kırılması ne motorumun zarar görmesi beni üzmedi. O adamın vicdansızlığı canımı acıttı. İnsanlık ölmüş resmen dedirtti bana" diye konuştu.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Kaza anı ise bir iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elinde çöp poşeti olan bir adamın, trafo yanına çöpü attıktan sonra yola çıktığı görülüyor. Bu sırada seyir halinde bulunan motorunda adama çarpmamak için direksiyon kırarak kaza yaptığı kameralara yansıyor. Kaza sonrası motor sürücüsü yerde yatarken adamın hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi ise pes dedirtti.
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