Esenyurt’ya ‘insanlık ölmüş’ dedirten kaza

"ADAMIN VİCDANSIZLIĞI CANIMI ACITTI"

Kaza sonrası yaşadığı şoku anlatan Yusuf Tavşan,"İşe gitmek için motorumla yolda ilerlediğim esnada sağına soluna bakmadan bir adam yola çıktı. Ben de ona çarpmamak, zarar vermemek adına direksiyonumu sağa kırdım. Hakimiyetimi kaybederek yol kenarındaki trafoya vurarak durabildim. Elim zarar gördü, telefonum kırıldı bir süre olayın şokuna girdim. Ancak bu kazaya sebebiyet veren şahsa seslenmeme rağmen hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Ne telefonumun kırılması ne motorumun zarar görmesi beni üzmedi. O adamın vicdansızlığı canımı acıttı. İnsanlık ölmüş resmen dedirtti bana" diye konuştu.



O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kaza anı ise bir iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elinde çöp poşeti olan bir adamın, trafo yanına çöpü attıktan sonra yola çıktığı görülüyor. Bu sırada seyir halinde bulunan motorunda adama çarpmamak için direksiyon kırarak kaza yaptığı kameralara yansıyor. Kaza sonrası motor sürücüsü yerde yatarken adamın hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi ise pes dedirtti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN