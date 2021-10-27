27 Ekim 2021, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Direksiyon hakimiyetini kaybetti köprünün demir parmaklıklarını kırarak dereye uçtu
Kaza, Yeniceabat Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Yeniceabat köprüsü üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 16 AB 250 plakalı otomobil sürücüsü, köprünün demir parmaklıklarını kırarak dereye uçtu. Çevrede kazayı gören vatandaşlar araçta bulunan 4 öğrenciyi kendi imkanlarıyla çıkardı. 4 öğrenciden biri hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan öğrenciler sağlık kontrollerinin yapılması için çevre hastanelere sevk edildi. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.