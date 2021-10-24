16 yaşındaki Arda Yurtseven’in ölümü mercek altında! Ağaca asılı halde bulunmuştu

MAVİ BALİNA DELİLİ YOK, CİNAYET İHTİMALİ DÜŞÜK

Ağabeyinin ağzından dökülen bu cümlelerle birlikte savcılık Mavi Balina iddiasını da gündemine aldı ancak bu oyun ve oyundan aldığı talimatla intihar ettiği iddiasına ilişkin herhangi bir bulgu, delil bulamadı. Savcılıkça ölümün Mavi Balina oyununa bağlı olmadığı değerlendirilirken dikkat çekici bir sorunun yanıtı daha netlik kazanmaya başladı.

Savcılık tarafından biri yada birilerinin Arda'nın canına kast ettiği, onu öldürdüğü veya öldürüp astığı gibi bir ihtimal üzerinde durulmuyor.