18 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Yeşim Salkım'dan Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın gerginliğine ilişkin yorum: Herkes haddini bilecek

Yeşim Salkım'dan Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın gerginliğine ilişkin yorum: Herkes haddini bilecek

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.10.2021 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021
ABONE OL
Yeşim Salkım’dan Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın gerginliğine ilişkin yorum: Herkes haddini bilecek

Ünlü Şarkıcı Yeşim Salkım, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali ödül töreninde Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında yaşanan gerginlik hakkında açıklamalarda bulundu. Salkım, Tamer Karadağlı'ya hak verdiğinin altını çizerken "Ben PKK'ya karşıyım, ülkemde kimse PKK sempatizanlığı yapamaz. Herkes haddini bilecek." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Yeşim Salkım, Altın Portakal'da oyuncu Nihal Yalçın'a ödülünü verdiği sıradaki yaşananlardan dolayı Tamer Karadağlı'ya destek verdi.

Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı! TAMER KARADAĞLI İLE NİHAL YALÇIN ARASINDAKİ DİYALOG SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Salkım, 'Tamer'i haklı buluyorum, kadınlar erkekler üzerinden prim yapmayı bıraksın. Ben PKK'ya karşıyım, ülkemde kimse PKK sempatizanlığı yapamaz. Herkes haddini bilecek. 'ifadelerini kullandı.

HERKES HADDİNİ BİLECEK

Yeşim Salkım şu ifadeleri kullandı;

Sanatçılar politik olmamalı. Görüşlerini söyleyebilir fakat politik konuşmaların yapılacağı yerler, ödül törenleri değildir. Bu oyuncuların ciğerlerini biliyorum. İki iş tutunca böyle havaya girmenin anlamı yok. Kesinlikle Tamer'i haklı buluyorum, aradım ve bunu kendisine de söyledim. Erkeklerin üzerinden artık prim yapmaktan biraz vazgeçsin bu kadınlar. Mademki kadın hakkı diyorsunuz; aç arabanı bin, benim kapımı aç deme. Çiçek getireceksin deme adama, git çiçeğini kendin al. Hep bir beklenti içinde olup, sonra eline pankartı almak olmaz. Hasta ruhlu erkeklerden bahsetmiyorum. Ben PKK'ya karşıyım, ülkemde kimse PKK sempatizanlığı yapamaz. İşin oyunculuk, takdir ettiler, teşekkürünü et, git otur. Herkes haddini bilecek.

Tamer Karadağlı: Herhalde Selahattin Demirtaş fısıldadı! TAMER KARADAĞLI: HERHALDE SELAHATTİN DEMİRTAŞ FISILDADI!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA