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Son dakika: Gaziantep'te deprem! AFAD ve Kandilli'den son dakika açıklaması! SON DEPREMLER 2021

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.10.2021 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021
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Son dakika: Gaziantep’te deprem! AFAD ve Kandilli’den son dakika açıklaması! SON DEPREMLER 2021

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Gaziantep'in Islahiye kentinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin derinliği 7.84 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Gaziantep'in Islahiye kentinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

21.22'de yaşanan depremin derinliği 7.84 kilometre olarak ölçüldü.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

DEPREME İLİŞKİN DETAYLAR PAYLAŞILDI

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