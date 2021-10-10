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58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'nde Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı!

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Giriş: 10.10.2021 01:22
Güncelleme:10.10.2021 01:22
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'nde oyuncular Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında geçen diyalog gündem oldu. Nihal Yalçın'ın konuşma süresini doldurmasına rağmen platformdan inmeyerek konuşmaya devam etmesinin ardından Tamer Karadağlı’nın kendisini uyarması sosyal medyayı salladı. İşte o anlar...
Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı!
Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı!
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