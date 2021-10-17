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Yeni Akit Gazetesi karikatüristi ve yazarı Yalçın Turgut Balaban vefat etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.10.2021
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Yeni Akit Gazetesi karikatüristi ve yazarı Yalçın Turgut Balaban vefat etti

Beyninde ve karaciğerlerindeki tümör nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Yeni Akit Gazetesi karikatürist ve yazarlarından Yalçın Turgut Balaban vefat etti. Eserleriyle Türk basın ve fikir dünyasına katkıda bulunan Yalçın Turgut Balaban, pazartesi günleri yayımlanan “Çizgilerle Haftanın Yorumu” ve “Turgut Emin” mahlasıyla kaleme aldığı karikatür ve yazılarla birikimini Akit okurlarıyla paylaşıyordu.

Yeni Akit Gazetesi karikatürist ve yazarlarından Yalçın Turgut Balaban, hayatını kaybetti.

Balaban, bir süredir beyninde ve karaciğerlerindeki tümör nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Akit Gazetesi karikatürist ve yazarlarından, yayın kurulu üyesi Yalçın Turgut Balaban birkaç aydır hastanede tedavi görüyordu. Hakkın rahmetine kavuşan Balaban ağabeye Allah'tan rahmet diliyorum, sevenlerinin ve ailesinin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

Eserleriyle Türk basın ve fikir dünyasına büyük katkıda bulunan Yalçın Turgut Balaban, pazartesi günleri yayımlanan "Çizgilerle Haftanın Yorumu" ve "Turgut Emin" mahlasıyla kaleme aldığı karikatür ve yazılarla birikimini Akit okurlarıyla paylaşıyordu.




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