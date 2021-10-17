Yeni Akit Gazetesi karikatüristi ve yazarı Yalçın Turgut Balaban vefat etti

Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Akit Gazetesi karikatürist ve yazarlarından, yayın kurulu üyesi Yalçın Turgut Balaban birkaç aydır hastanede tedavi görüyordu. Hakkın rahmetine kavuşan Balaban ağabeye Allah'tan rahmet diliyorum, sevenlerinin ve ailesinin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

Eserleriyle Türk basın ve fikir dünyasına büyük katkıda bulunan Yalçın Turgut Balaban, pazartesi günleri yayımlanan "Çizgilerle Haftanın Yorumu" ve "Turgut Emin" mahlasıyla kaleme aldığı karikatür ve yazılarla birikimini Akit okurlarıyla paylaşıyordu.









