Yeni Akit Gazetesi karikatüristi ve yazarı Yalçın Turgut Balaban vefat etti
Beyninde ve karaciğerlerindeki tümör nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Yeni Akit Gazetesi karikatürist ve yazarlarından Yalçın Turgut Balaban vefat etti. Eserleriyle Türk basın ve fikir dünyasına katkıda bulunan Yalçın Turgut Balaban, pazartesi günleri yayımlanan “Çizgilerle Haftanın Yorumu” ve “Turgut Emin” mahlasıyla kaleme aldığı karikatür ve yazılarla birikimini Akit okurlarıyla paylaşıyordu.
Yeni Akit Gazetesi karikatürist ve yazarlarından Yalçın Turgut Balaban, hayatını kaybetti.
Balaban, bir süredir beyninde ve karaciğerlerindeki tümör nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.
Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Akit Gazetesi karikatürist ve yazarlarından, yayın kurulu üyesi Yalçın Turgut Balaban birkaç aydır hastanede tedavi görüyordu. Hakkın rahmetine kavuşan Balaban ağabeye Allah'tan rahmet diliyorum, sevenlerinin ve ailesinin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.
Eserleriyle Türk basın ve fikir dünyasına büyük katkıda bulunan Yalçın Turgut Balaban, pazartesi günleri yayımlanan "Çizgilerle Haftanın Yorumu" ve "Turgut Emin" mahlasıyla kaleme aldığı karikatür ve yazılarla birikimini Akit okurlarıyla paylaşıyordu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 18 Ekim Gelinim Mutfakta sunucusu kim? Gelinim Mutfakta yeni sunucu kimdir?
- Hedef Holding hisse ne zaman işlem görecek? Hedef halka arz sonuçları açıklandı mı?
- Wanda Nara kimdir? Wanda Nara – Icardi - Maxi Lopez olayı nedir?
- Almayan bin pişman! Sıfır araçta faizler sıfırlandı! Peugeot, Citroen, Opel, Kia araç kampanyaları açıklandı!
- Peygamber Efendimizin Mevlid Kandili duası! Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) kandil duası!
- Mevlid Kandili’nde okunacak dualar! Mevlid (Mevlit) Kandili duası Türkçe-Arapça!
- Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Mevlid Kandili namazı kaç rekat? Mevlid Kandili tespit namazı kılınır mı?
- Emeklilerin ağzı kulaklarına varacak! En düşük maaş 2.499 TL! SSK - SGK ve Bağkur’luya yeni yılda zam oranı…
- 10 yıl sigorta – 1800 gün prim yeterli! Yaşı beklemeden maaş bağlanıyor! Hem işçiye hem esnafa…
- Mevlid Kandili mesajları eşe, sevgiliye, arkadaşa, dosta! Ayetli hadisli Mevlid (Mevlit) Kandili mesajları 2021!
- 17 Ekim bugün ne kandili? Diyanet dini günler takvimi 2021 bugün hangi kandil?
- The Batman ne zaman çıkacak? The Batman fragman geldi! The Batman vizyon tarihi!