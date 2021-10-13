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Tamer Karadağlı’dan yeni Nihal Yalçın açıklaması: Herhalde Selahattin Demirtaş fısıldadı!

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Giriş: 13.10.2021 09:47
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında ödülünü uzattığı için linç edilen Tamer Karadağlı, yeni bir açıklama yaptı. YouTube programına konuk olan Karadağlı, "Ben oraya siyasi bir iş için gitmedim. Oyunculuğunu beğendiğim bir kişiye ödül vermeye gittim." dedi. Karadağlı konuşmasında ayrıca, "Ahmet Mümtaz Taylan'ın dediği gibi ona herhalde Selahattin Demirtaş fısıldadı!" ifadelerini kullandı.
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