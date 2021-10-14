Trafikte Arda İpek'e dehşeti yaşatan Mutlu Caner Yontarkol'a 6 yıl hapis cezası
Beşiktaş yol verme tartışması yaşadığı Arda İpek'i camı açık olan sürücü kapısı üzerinden bıçakladığı iddia edilen Mutlu Caner Yontarkol "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılandığı dava karar çıktı. Yontarkol 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme başkanı sanığa “ Pişman olduğunu düşünmüyoruz” dedi.
İtalya'da öğrenim hayatına devam ederken koronavirüs salgınının dünya genelinde yayılmasının ardından İstanbul'daki ailesinin yanına gelen Arda İpek, Beşiktaş'ta bulunan ikametinin otoparkına gireceği esnada trafikte tartışma yaşadığı sanık Mutlu Caner Yontarkol tarafından 7 Mart 2020'de bıçaklandığını belirterek şikayette bulunmuştu.
İDDİANAME DÜZENLENDİ
Savcılık tarafından hazırlanan İddianamede, İpek'in şüphelinin kendisini bıçaklamaya devam edeceğini, ancak aracı hareket ettirmesi sebebiyle eylemine devam edemediğini ve bıçağını aracının içerisine düşürdüğünü ifade ettiği belirtildi. İpek'in iddiasını destekler nitelikte olan kolluk ekibinin araçta yaptığı incelemede bıçağı araç içerisinde bulduğu, hedef alınan bölge, yaranın yeri ve niteliği, suçta kullanılan silahın elverişliliği dikkate alındığında şüphelinin eyleme bağlı ortaya çıkan kastının öldürme olduğu anlatıldı. 8 Mart 2020'de tutuklanan sanık Mutlu Caner Yontarkal'ın, "Haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 9 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Adli tıp raporunda İpek'in yarasının hayati tehlikeye sokacak şekilde olduğunu, bir organında işlev kaybı oluştuğu yer aldı.
"KEŞKE HİÇ YAŞANMASAYDI"
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Yontarkol savunmasında, "Olaydan dolayı üzgünüm. Keşke hiç yaşanmasaydı. Cezaevinde zor koşullar altındayız. Astım ve tansiyon hastasıyım. Bunların dikkate alınarak serbest bırakılmayı istiyorum" demişti. 14 ay tutuklu kalan, Mayıs ayında tahliye edilen Yontarkol'un yargılandığı davada karar çıktı.
CEZASI BELLİ OLDU
Karar duruşmasına tutuksuz sanık Mutlu Caner Yontarkal katılım sağladı. Yontarkal son savunmasında "Kimseyi ne öldürmek ne de yaralamak istemedim. Suçsuzum, 14 ay haksız yere tutuklu kaldım. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık hakkında 'Silahla kasten yaralama' suçundan 6 yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme başkanı Utku Ercan, sanığa "Pişman olduğunu düşünmüyoruz. İndirim uygulamadan üst sınırdan ceza verdik. Bu tür suçlara mahkeme olarak karşıyız. Her tartışmada biri eline bıçak alırsa ülke yaşanmaz hale gelir. Umarım böyle suçlara yeltenenlere ders olur" dedi.
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