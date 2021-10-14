Trafikte Arda İpek’e dehşeti yaşatan Mutlu Caner Yontarkol’a 6 yıl hapis cezası

"KEŞKE HİÇ YAŞANMASAYDI"

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Yontarkol savunmasında, "Olaydan dolayı üzgünüm. Keşke hiç yaşanmasaydı. Cezaevinde zor koşullar altındayız. Astım ve tansiyon hastasıyım. Bunların dikkate alınarak serbest bırakılmayı istiyorum" demişti. 14 ay tutuklu kalan, Mayıs ayında tahliye edilen Yontarkol'un yargılandığı davada karar çıktı.

CEZASI BELLİ OLDU

Karar duruşmasına tutuksuz sanık Mutlu Caner Yontarkal katılım sağladı. Yontarkal son savunmasında "Kimseyi ne öldürmek ne de yaralamak istemedim. Suçsuzum, 14 ay haksız yere tutuklu kaldım. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık hakkında 'Silahla kasten yaralama' suçundan 6 yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme başkanı Utku Ercan, sanığa "Pişman olduğunu düşünmüyoruz. İndirim uygulamadan üst sınırdan ceza verdik. Bu tür suçlara mahkeme olarak karşıyız. Her tartışmada biri eline bıçak alırsa ülke yaşanmaz hale gelir. Umarım böyle suçlara yeltenenlere ders olur" dedi.