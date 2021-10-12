Şiddetli fırtına evin ve AVM’nin çatısını uçurdu! İşte o anların görüntüleri...

BİNANIN ÖNÜNE UÇTU

Uyarı sonrası Alaplı ilçesinde fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle site içerisindeki dört katlı bir apartmanın çatısı havalanarak binanın önüne uçtu. Şans eseri olayda yaralanan olmadı. Çatının çarparak kopardığı elektrik tellerinden kıvılcımlar çıkarken o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.