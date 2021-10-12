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Şiddetli fırtına evin ve AVM'nin çatısını uçurdu! İşte o anların görüntüleri...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.10.2021 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021
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Şiddetli fırtına evin ve AVM’nin çatısını uçurdu! İşte o anların görüntüleri...

Türkiye'de kış ayının gelmesiyle birlikte havalar soğurken çeşitli kazalar yaşanmaya devam ediyor. Zonguldak'ta bir evin çatısı çıkan şiddetli fırtına sonrası uçarken şans eseri kimse yaralanmadı. Aydın'ın Nazilli ilçesinde ise bir alışveriş merkezinin sundurması uçarak AVM'nin iç kısmına düştü.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şiddetli fırtınada bir apartmanın çatısı uçtu. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda dehşet anları bir amatör kameraya yansıdı.

75 KİLOMETRE HIZLA FIRTINA

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Alaplı Gençlik Sitesi'nde meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, saatte kuvveti 75 kilometreyi bulması beklenen şiddetli fırtına uyarısında bulundu.

BİNANIN ÖNÜNE UÇTU

Uyarı sonrası Alaplı ilçesinde fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle site içerisindeki dört katlı bir apartmanın çatısı havalanarak binanın önüne uçtu. Şans eseri olayda yaralanan olmadı. Çatının çarparak kopardığı elektrik tellerinden kıvılcımlar çıkarken o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Olay sonrası polis ekipleri ve itfaiye bölgede güvenlik önlemi aldı.

NAZİLLİ'DE AVM'NİN SUNDURMASI UÇTU

Nazilli'de sağanak ile gelen fırtına bir alışveriş merkezinin sundurmasını uçurdu. Yerinden sökülen sundurma AVM'nin iç kısmına savruldu.

SERVİS PERSONELİ YARALANDI

O sırada servis yapmakta olan garsonlardan Gönül Dönertaş (32) ve Amine Yaprak (23) ile müşterilerden Aslıhan Girik (29), Nazife Sığırcı (36) Huriye Görünmezoğlu (47), Hüseyin Görünmezoğlu (55), çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şiddetli fırtına evin ve AVM’nin çatısını uçurdu ŞİDDETLİ FIRTINA EVİN VE AVM'NİN ÇATISINI UÇURDU

Meteoroloji’den fırtına ve sağanak uyarısı!

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