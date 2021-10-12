Şiddetli fırtına evin ve AVM'nin çatısını uçurdu! İşte o anların görüntüleri...
Türkiye'de kış ayının gelmesiyle birlikte havalar soğurken çeşitli kazalar yaşanmaya devam ediyor. Zonguldak'ta bir evin çatısı çıkan şiddetli fırtına sonrası uçarken şans eseri kimse yaralanmadı. Aydın'ın Nazilli ilçesinde ise bir alışveriş merkezinin sundurması uçarak AVM'nin iç kısmına düştü.
75 KİLOMETRE HIZLA FIRTINA
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Alaplı Gençlik Sitesi'nde meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, saatte kuvveti 75 kilometreyi bulması beklenen şiddetli fırtına uyarısında bulundu.
BİNANIN ÖNÜNE UÇTU
Uyarı sonrası Alaplı ilçesinde fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle site içerisindeki dört katlı bir apartmanın çatısı havalanarak binanın önüne uçtu. Şans eseri olayda yaralanan olmadı. Çatının çarparak kopardığı elektrik tellerinden kıvılcımlar çıkarken o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Olay sonrası polis ekipleri ve itfaiye bölgede güvenlik önlemi aldı.
NAZİLLİ'DE AVM'NİN SUNDURMASI UÇTU
Nazilli'de sağanak ile gelen fırtına bir alışveriş merkezinin sundurmasını uçurdu. Yerinden sökülen sundurma AVM'nin iç kısmına savruldu.
SERVİS PERSONELİ YARALANDI
O sırada servis yapmakta olan garsonlardan Gönül Dönertaş (32) ve Amine Yaprak (23) ile müşterilerden Aslıhan Girik (29), Nazife Sığırcı (36) Huriye Görünmezoğlu (47), Hüseyin Görünmezoğlu (55), çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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