12 Ekim 2021, Salı
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Şiddetli fırtına evin ve AVM'nin çatısını uçurdu
Türkiye'de kış ayının gelmesiyle birlikte havalar soğurken çeşitli kazalar yaşanmaya devam ediyor. Zonguldak'ta bir evin çatısı çıkan şiddetli fırtına sonrası uçarken şans eseri kimse yaralanmadı. Aydın'ın Nazilli ilçesinde ise bir alışveriş merkezinin sundurması uçarak AVM'nin iç kısmına düştü.