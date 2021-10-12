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İstanbul'da sağanak yağış etkisini artırıyor! Trafikte sürücüler zor anlar yaşıyor! İstanbul'da sağanak yağış ne zaman sona erecek?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.10.2021 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021
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İstanbul’da sağanak yağış etkisini artırıyor! Trafikte sürücüler zor anlar yaşıyor! İstanbul’da sağanak yağış ne zaman sona erecek?

Meteoroloji tarafından günler önce uyarılar verilen İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış giderek etkisini artırıyor. Yağışın etkisiyle trafikte ilerlemekte zorlanan araçlar düşük hızda ve dörtlülerini yakarak ilerlemeye çalışıyor. Şimşeklerin geceyi aydınlattığı İstanbul'da sağanak yağışın etkisini yarın da sürdürmesi bekleniyor. İstanbul'da sağanak yağış ne zamana kadar sürecek? İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? İşte detaylar...

Meteoroloji'nin günler öncesinde uyarıda bulunduğu İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış her geçen an şiddetini giderek artırıyor. Artan yağışın ardından trafikte de yoğunluk yaşanıyor.

DÖRTLÜLERİNİ YAKARAK İLERLİYORLAR

TEM Otoyolu'nda seyehat eden araçlar yoğun sağanak yağış sonrasında dörtlülerini yakarak ilerlerken, yağışın etkisiyle trafikte de ciddi bir ağırlık yaşanıyor.

Şimşeklerin geceyi aydınlattığı İstanbul'da yarın da sağanak yağışın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI YAPILMIŞTI

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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