İstanbul’da sağanak yağış etkisini artırıyor! Trafikte sürücüler zor anlar yaşıyor! İstanbul’da sağanak yağış ne zaman sona erecek?

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI YAPILMIŞTI

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.