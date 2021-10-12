İstanbul Esenler'de can pazarı! Canlarını kurtarmak için çarşafa atladılar
Son dakika haberleri... İstanbul Esenler'de 5 katlı binanın girişinde bulunan elektrik saatlerinde yangın çıktı. Üst katta mahsur kalan 3'ü çocuk 4 kişi, mahalle sakinlerinin açtığı çarşafa atladı.
Yangın saat 15:00 sıralarında çıktı. Esenler Turgut Reis Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın girişindeki elektrik saatleri yanmaya başladı.
Binayı yoğun duman sarınca üst kattakiler mahsur kaldı. Dumanın dairelerine dolduğu birinci kattakiler pencere ve balkonlardan mahalle sakinlerinin açtığı çarşafa atladı. İlk atlayan çocuk çarşafın ardından yere düştü. Daha sonra diğer çocuklar ve anne aşağıya atladı.
Yaşanan can pazarı saniye saniye kameraya yansıdı. Mahalle sakinleri bir yandan da yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etti.
Olay yerine gelen itfaiye yangını tamamen kontrol altına aldı. Hastaneye kaydırılan 4 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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