İstanbul Esenler’de can pazarı! Canlarını kurtarmak için çarşafa atladılar

Binayı yoğun duman sarınca üst kattakiler mahsur kaldı. Dumanın dairelerine dolduğu birinci kattakiler pencere ve balkonlardan mahalle sakinlerinin açtığı çarşafa atladı. İlk atlayan çocuk çarşafın ardından yere düştü. Daha sonra diğer çocuklar ve anne aşağıya atladı.