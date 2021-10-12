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Konya'da zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 12.10.2021 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021
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Konya’da zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı

Konya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı.

Selim A. hakimiyetindeki 42 CLZ 45 plakalı kamyon, Konya-Ankara kara yolunun 50. kilometresindeki Sarnıç Mahallesi kavşağında, Osman D, hakimiyetindeki 42 LP 410 saman yüklü kamyona arkadan vurdu.

Bu esnada arkadan gelen Hayri İnan hakimiyetindeki 42 FIG 64 plakalı hafif ticari araç ile İrfan F. hakimiyetindeki CX 40 431 yabancı plakalı otomobil de kaza yapan kamyonlara çarptı.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü İnan, olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü İrfan F. yaralandı.

Yaralı sürücü, ambulansla Konya'daki hastaneye kaldırıldı.

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