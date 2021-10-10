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Aksaray’da kaza! Çarptığı adamın başında dua etti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 10.10.2021 Güncelleme Tarihi: 10.10.2021
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Aksaray’da kaza! Çarptığı adamın başında dua etti

Aksaray’da aracıyla yaşlı adama çarpan kadın şoför refüjde kanlar içinde yatan yaralı adamın başında gözyaşlarına hakim olamadı. Sürücü yaralının başında, “Lütfen bir şey olmasın” diye dua etti.

Kaza, Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçarslan Mahallesi'nden Coğlaki Mahallesi yönüne hareket halindeki Meltem K. (39) hakimiyetindeki 68 EC 939 plakalı Mercedes marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 80 yaşındaki Bayram Ali Şahan'a vurdu.

"LÜTFEN BİR ŞEY OLMASIN"

Kazanın etkisiyle yaşlı adam kanlar içinde refüje düştü. Kazanın ardından hemen araçtan inerek şoka giren kadın sürücü gözyaşlarına engel olamadı. Gözyaşlarıyla ağır yaralanan yaşlı adamın başucuna oturan sürücü, "Lütfen bir şey olmasın. Lütfen bir şey olmasın" diyerek dualar etti.

SAĞLIK DURUMU AĞIR

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, yaşadığı kazanın şokunu atlatamayan sürücü yine olay yerindeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Olay yerine gelen ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaşlı adamın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çarptığı adamın başucunda gözyaşları döktü ÇARPTIĞI ADAMIN BAŞUCUNDA GÖZYAŞLARI DÖKTÜ
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