Aksaray’da kaza! Çarptığı adamın başında dua etti

Olay yerine gelen ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaşlı adamın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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