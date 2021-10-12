Magnum çekilişi ne zaman? 2021 Magnum Porsche çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Magnum çekilişi ne zaman? 2021 Magnum çekilişi için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz ay sona eren Magnum Porsche kampanyasına yüzbinlerce kişi başvuruda bulunmuştu. Büyük çekilişle 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Carmine Kırmızı, 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Metalik Dolomite Gümüş kazanacak. Peki; 2021 Magnum çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2021 Magnum çekilişi ne zaman? Magnum çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusuna yanıt aranıyor. Magnum tarafından her yıl verilen lüks otomobillere büyük ilgi gösteriliyor. Yüzbinlerce kişinin katılım sağladığı dev çekilişe katılmak isteyenler Magnum çekilişi ne zaman sorusunun cevabını araştırıyor.
MAGNUM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Magnum Porsche çekilişi, 13 Ekim 2021 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.
Kazanan talihliler 16 Ekim 2021 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.
KAZANAN TALİHLİLER NE YAPACAK?
Asil talihliler, başvuru için en geç 31 Ekim 2021; yedek talihliler ise, en geç 15 Kasım 2021 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'a şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklar. Bu tarihlere kadar sunmazlarsa ikramiyelerini teslim alamazlar.
İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır.
İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir.
KAMPANYADA HEDİYE OLARAK NE VERİLİYOR?
Çekilişle belirlenecek 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Carmine Kırmızı (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.601.283,41 TL), 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Metalik Dolomite Gümüş (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.580.783,41 TL) ikramiyesi kazanacaktır.
İkramiye özellikleri belirtilen içeriktedir. İkramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Magnum çekilişi ne zaman? 2021 Magnum Porsche çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2021? Kasım ayı askerlik yerleri belli oldu mu, açıklandı mı?
- ÖSYM son dakika: 12 Ekim YKS 2. ek tercihler başladı mı? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Ek tercih kontenjanları...
- "Su uyur lakin düşman uyumaz" Kuruluş Osman 66. bölüm fragmanı! Düşmanları al aşağı edecek...
- Instagram çöktü mü son dakika? İnstagram mesajlar neden gitmiyor? Instagram yine mi çöktü, neden açılmıyor? DM kutusu...
- 60 personel alımı yapılacak! Rekabet Kurumu KPSS 80 puan ile personel alımı başvuruları ne zaman? İşte şartları...
- Kapış kapış gidecek! Bu fırsat kaçmaz! ŞOK 13-31 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu...
- Emekliye baharı getirecek fırsat! Hesaplara 850 TL anında yatacak! Maaşı 1.500 TL'nin üstünde olanlar...
- Yeşil Kalkınma Devrimi nedir, ne anlama geliyor? Yeşil Kalkınma Devrimi neyi kapsıyor?
- Milyonlarca SSK'lıyı ilgilendiriyor! Esnaf sevinçten havaya uçacak! Malulen emeklilik yaş şartı...
- Bunu yapana karşılıksız para ödeniyor! 18 yaşın altındakiler de başvurabiliyor! Tek yapılması gereken ise...
- Bankalar ip gibi dizildi! Emekliye ek gelir imkanı doğdu! En az 500, 1500, 2000 TL...