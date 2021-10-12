Şanlıurfa'da soy isim benzerliği kabusları oldu: 160 kişi köylerini terk etti
Şanlıurfa Siverek’te hemen hemen 5 ay önce ev yapma nedeniyle akrabalar arasında tartışma çıktı. 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin de yaralandığı kavgada soy isimleri aynı olan köydeki başka aileler kan davası mağduru oldu. 12 aileden 160 kişi, köyü terk etmek zorunda kaldı.
3 ailesiyle beraber başka bir köyde yaşayan 47 yaşındaki Ali Demirkıran, tek suçlarının kavga eden akrabalarıyla soy isimlerinin aynı olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:
"Yaklaşık 5 ay önce biz kendi tarlamızda çalışırken, akraba olduğumuz iki aile birbiriyle ev yapma yüzünden tartıştı. Kavga büyüyünce ölenler oldu.
12 AİLE VE 160 KİŞİ MAĞDURUZ
Olayın ardından ortaya çıkan tüm olumsuzluklar ne yazık ki bizleri etkiledi. Benim sorumlu olduğum 3 ailem ve 21 kişi köye giremedik. Bizimle birlikte yine iki tarafın da akrabası olan ve soy isimleri aynı olması nedeniyle şuan 12 aile ve 160 kişi mağduruz, olayla hiçbir ilgimiz alakamız bulunmuyor."
"ÇOK MAĞDUR DURUMDAYIZ"
Aldıkları tehdit mesajları nedeniyle 2 üniversite öğrencisi oğlunun, lise ve ortaokul öğrencisi çocuklarını okula gönderemediğini belirten Demirkıran, "Bir çocuğum çölyak ve diyabet hastası onun da tedavisini yapamıyoruz, çok mağdur durumdayız. Tarlalarımızı ekemiyoruz ve bu nedenle geçimimizi zor şartlar altında başkasının yardımlarıyla yürütüyoruz. Çözüm bulunması durumunda köyümüze tekrar dönmeyi bekliyoruz'' dedi.
Yaşanan üzücü olay nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirten 22 yaşındaki Zeynep Demirkıran ise, "Kavganın olduğu gün biz babamla birlikte tarlada çalışıyorduk, diğer akrabalarımız bizlere köyde kavga çıktığını söylediler.
"TEHDİT ETTİKLERİ İÇİN KÖYE DÖNEMEDİK"
Köye geldiğimizde güvenlik nedeniyle köye alınmadık, olayların sonrasında köyden çocuklarla birlikte ayrılmak zorunda kaldık, bizleri de tehdit ettikleri için köye dönemedik. Bu olayın bir an önce çözüme kavuşması tek temennimizdir" dedi.
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