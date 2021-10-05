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Şanlıurfa'da adliye önünde arazi kavgası! 2 gözaltı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 05.10.2021 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021
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Şanlıurfa’da adliye önünde arazi kavgası! 2 gözaltı

Şanlıurfa'da arazi davasından sonra adliye binası önünde iki aile fertleri arasında çıkan kavga sonucunda 2 şahıs yaralandı. Emniyet güçlerinin biber gazı ile müdahale ettiği olaya ilişkin iki kişi gözaltına alındı. Kavga anı saniye saniye görüntülendi.



Olay, öğleden sonra Adliye Sarayı önünde yaşandı.

İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı mahkemesinin görüldüğü adliyeye gelen taraflar arasında duruşmadan sonra sözlü atışma başladı.

Kısa süre içerisinde büyüyen tartışma, ailenin öteki fertlerinin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Bıçak ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları polis ayırdı.

Polisin biber gazı kullanarak ayırmaya çalıştığı kavgaya çok sayıda, çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından adliye önünde çıkan kavgada darp edilen bir kişi ve bıçakla yaralanan Halit D., ambulanslarla hastaneye gönderildi.

2 GÖZALTI

Polis ekipleri kavgaya karıştıkları tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

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