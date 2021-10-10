Meteoroloji son dakika hava durumu uyarısı | İstanbul Ankara İzmir’de sıcaklıklar...

ANKARA İSTANBUL İZMİR ANTALYA VE DİĞER İLLERDE HAVA NASIL OLACAK?

Peki, yurdun genelinde hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de yağmur bekleniyor mu? Karadeniz, Ege ve Akdeniz ve Marmara'da hava nasıl olacak? Doğu Anadolu Bölgesi ve Gündey Doğu Anadolu'da sıcaklıklar kaç derece olacak? Denizlerde rüzgar beklentisi hangi yönde? İşte detaylar...

İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNİ

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.