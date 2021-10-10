Meteoroloji son dakika hava durumu uyarısı | İstanbul Ankara İzmir'de sıcaklıklar...
Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin 5 günlük hava durumu tahminini açıkladı. Peki, yurdun genelinde hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de yağmur bekleniyor mu? Karadeniz, Ege ve Akdeniz ve Marmara'da hava nasıl olacak? Doğuanadolu Bölgesi ve Gündeydoğu Anadolu'da sıcaklıklar kaç derece olacak? Denizlerde rüzgar beklentisi hangi yönde? İşte Türkiye'nin hava durumu verileri…
SON DAKİKA: Meteoroloji tarafından Türkiye'nin 5 günlük hava durumu verileri duyuruldu. Buna göre; yurdum kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük ve Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA İSTANBUL İZMİR ANTALYA VE DİĞER İLLERDE HAVA NASIL OLACAK?
Peki, yurdun genelinde hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de yağmur bekleniyor mu? Karadeniz, Ege ve Akdeniz ve Marmara'da hava nasıl olacak? Doğu Anadolu Bölgesi ve Gündey Doğu Anadolu'da sıcaklıklar kaç derece olacak? Denizlerde rüzgar beklentisi hangi yönde? İşte detaylar...
İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNİ
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 23°C
Çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 23°C
Çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
AYDIN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 27°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KARAMAN °C, 29°C
Az bulutlu
KONYA °C, 26°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu, zamanla Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜMÜŞHANE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TOKAT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu
VAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Marmara ile Kuzey Ege'nin kuzeyinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısı güneybatı, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7, güneyi öğle saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, ilk saatler ile öğle ve akşam saatlerinde yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyinde 1,5m ila 2,5m, yarın yer yer 3,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısında yer yer 6, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kıyıları kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Batı Akdeniz'de 1,0 ila 2,0m, öğle saatlerinde yer yer 2,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.
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