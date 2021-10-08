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Isparta'da korkunç kaza! Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.10.2021 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021
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Isparta’da korkunç kaza! Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı

Isparta'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza anı yoldan geçmekte olan araç kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte korkunç görüntüler...

Kaza 15.10 sıralarında Isparta-Konya karayolu 60'ıncı kilometresinde meydana geldi.

Isparta’da korkunç kaza! Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Isparta istikametine seyir halindeki 34 JM 983 plakalı minibüs şerit ihlali yapması sonucu karşı yönden gelen 07 LL 200 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Isparta’da korkunç kaza! Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç yine kamyonetin arkasında Konya istikametine doğru seyir halinde bulunan 01 AHE 697 plakalı tankere çarptı.

Isparta’da korkunç kaza! Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı

Kazada 5 kişi yaralanırken kamyonet sürücüsü Yusuf Kahveci hayatını kaybetti.

Isparta’da korkunç kaza! Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı

Kaza anı, kamyoneti takip eden araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Isparta’da korkunç kaza! Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı

Düz yolda bir anda kamyonetin bulunduğu şeride geçen minibüsle kafa kafaya gelen kamyonetin çarpışması anbean kayıt altına alındı.

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