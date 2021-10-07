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Müge Anlı'daki Mustafa Kut cinayetinde çarpıcı iddia! Canlı yayında açıkladı stüdyo buz kesti: Gece kadın kıyafeti giyip...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Mustafa Kut cinayetiyle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Kut'un eşi Dürdane Kut'a aşk mektupları yazan Ramazan Şahin baş şüpheli olurken canlı yayına gelen yeni görgü tanıkları okları Ersin Çetinkaya'ya çevirdi. Ersin Çetinkaya'nın "ben arkamda kanıt bırakmam" sözleri dikkat çekerken gece tanınmamak için kadın kıyafetleriyle gezdiği iddiası yayına damga vurdu. İşte Mustafa Kut cinayetiyle ilgili şoke eden gelişmeler...