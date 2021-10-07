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Müge Anlı'daki Mustafa Kut cinayetinde çarpıcı iddia! Canlı yayında açıkladı stüdyo buz kesti: Gece kadın kıyafeti giyip...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Mustafa Kut cinayetiyle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Kut'un eşi Dürdane Kut'a aşk mektupları yazan Ramazan Şahin baş şüpheli olurken canlı yayına gelen yeni görgü tanıkları okları Ersin Çetinkaya'ya çevirdi. Ersin Çetinkaya'nın "ben arkamda kanıt bırakmam" sözleri dikkat çekerken gece tanınmamak için kadın kıyafetleriyle gezdiği iddiası yayına damga vurdu. İşte Mustafa Kut cinayetiyle ilgili şoke eden gelişmeler...

Giriş Tarihi: 07.10.2021 14:32
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Müge Anlı’daki Mustafa Kut cinayetinde çarpıcı iddia! Canlı yayında açıkladı stüdyo buz kesti: Gece kadın kıyafeti giyip...
Müge Anlı'da gündeme gelen Mustafa Kut cinayeti, izleyicileri ekran başına kilitledi. Sır cinayetin ayrıntıları ise şok etti. Kendisine aşk mektupları yazılan Dürdane Kut, av tüfeğiyle sırtından vurularak öldürülen eşinin katilinin bulmak istiyor. Bugünkü canlı yayında ise cinayet itirafı geldi.
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Müge Anlı’daki Mustafa Kut cinayetinde çarpıcı iddia! Canlı yayında açıkladı stüdyo buz kesti: Gece kadın kıyafeti giyip...

TÜRKİYE DÜRDANE'Yİ KONUŞUYOR!

Müge Anlı ve Tatlı Sert programında Mustafa Kut cinayeti ele alındı. Olay 3 yıl önce Balıkesir'de yaşandı. 50 yaşındaki Mustafa Kut, 25 Temmuz 2018'de tarlasına gitmek üzere evden ayrıldı. Aradan bir süre sonra köylüler tarafından sulama için kullandığı su borusunun yakınında ölü bulundu. Talihsiz adamın av tüfeğiyle sırtından vurulduğu ortaya çıktı.

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Müge Anlı’daki Mustafa Kut cinayetinde çarpıcı iddia! Canlı yayında açıkladı stüdyo buz kesti: Gece kadın kıyafeti giyip...

Müge Anlı, ekrana getirdiği cinayete ilişkin canlı yayında detayları paylaşırken talihsiz adamın su borusu yüzünden tartışma yaşadığı kişiler ile ölümünden sonra eşi Dürdane Kut'un yollarına aşk mektupları bırakan köylüleri Ramazan Şahin'e dikkat çekti.

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Müge Anlı’daki Mustafa Kut cinayetinde çarpıcı iddia! Canlı yayında açıkladı stüdyo buz kesti: Gece kadın kıyafeti giyip...

Eşinin katilini bulmak için Müge Anlı'dan yardım isteyen iki çocuk annesi Dürdane Kut, tarlasına, bahçesine ve köy yollarına aşk mektubu bırakan Ramazan Şahin'in cinayetle ilgisi olduğunu iddia etti.

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Müge Anlı’daki Mustafa Kut cinayetinde çarpıcı iddia! Canlı yayında açıkladı stüdyo buz kesti: Gece kadın kıyafeti giyip...

Evlenmeden önce eşinin kuzeni Necati Kır'ın da kendisini sevip istediğini ancak Mustafa Kut'la evlendiği için iki kuzenin aralarının bozuk olduğunu söyleyen Kut, eşinin ölümüyle kuzeni Necati'nin de bağlantılı olabileceğini öne sürmüştü...