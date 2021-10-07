Müge Anlı’daki Mustafa Kut cinayetinde çarpıcı iddia! Canlı yayında açıkladı stüdyo buz kesti: Gece kadın kıyafeti giyip...

Evlenmeden önce eşinin kuzeni Necati Kır'ın da kendisini sevip istediğini ancak Mustafa Kut'la evlendiği için iki kuzenin aralarının bozuk olduğunu söyleyen Kut, eşinin ölümüyle kuzeni Necati'nin de bağlantılı olabileceğini öne sürmüştü...

