Kan donduran cinayet! Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğdu
Son dakika haberine göre İstanbul'un Fatih ilçesinde kan donduran bir cinayet işlendi. Cani adam kızının doğum gününde eşi Melek Güler'i kömürlüğe götürüp boğarak yaşamına son verdi. Kumar ve ev sebebiyle çift arasında çıkan tartışmaların sonunda işlenen vahşi cinayetin ayrıntıları ve dikkat çeken son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 08.10.2021
09:47
İstanbul Fatih'te yaşayan Mahmut Gürler, iddiaya göre geçen 10 Şubat tarihinde eşi Melek Gürler'i bodrumdaki kömürlüğe götürüp boğarak yaşamına son verdi. Cinayetin ardından iş yerine giden koca, yakınlarını arayarak eşine ulaşamadığını söyledi. Bu durumun üzerine eve giden yakınları genç kadının cesedini buldu. İddiaya göre 2 çocuklu Gürler ailesi, kumar ve ev alma meselesinde bir süredir tartışıyordu. Olay günü tekrar eşiyle tartışan Mahmut Gürler çocuklarına evde oturmalarını söyleyerek eşi Melek Gürler'i kömürlüğe götürdü.
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SOĞUKKANLILIKLA PLANINI ADIM ADIM YÜRÜTTÜ
Burada eşini boğarak öldüren Mahmut Gürler, daha sonra binadan ayrılarak iş yerine gitti. Melek Gürler'in olaydan 6 ay önce eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve onu kısa bir süre önce affettiği öğrenildi.
Olaydan sonra tutuklanan Mahmut Gürler, bugün İstanbul Adliyesi 40. 'Ceza Mahkemesi'nde cinayetten hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesi SABAH'a konuşan Melek Gürler'in kardeşi Yonca Yıldız,
"Bu nasıl soğukkanlı bir katil ki önce Melek ablamı öldürmüş. Sonra 3 bileziğini gasp etmiş.
11 yıllık evliydiler. Sonra da eşime ulaşamıyorum diye herkesi aramış. Yetmiyormuş gibi 'her katil olay yerine geri döner' sözünü doğrularcasına öldürdüğü Melek ablamın başına gelip, ah vah edip, seni kim öldürdü deyip, feryat etti" dedi.
"EMİNE NUR NASIL UNUTACAK BÖYLE BİR ACIYI"
10 Şubat günü yeğeni Emine Nur'un doğum günü olduğunu belirten Yonca Yıldız
"Biz yeğenimin doğum gününe hazırlanırken, Melek ablamın ölüm günü oldu. Emine Nur nasıl unutacak böyle bir acıyı. Doğum gününde annesi babası annesini öldürdü. Oysa bir önceki doğum günlerinde anneleriyle nasıl mutluydu bu çocuklar. Şimdi 10 yaşında Emine Nur ve 3 yaşındaki Nefes'e ben, ablam ve annem annelik ediyoruz. Çocukların hep gözü yaşlı. Annelerini istiyorlar" dedi.