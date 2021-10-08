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Manisa’da feci olay! Silaj makinesine kapılan 3 yaşındaki çocuk öldü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.10.2021
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Manisa’da feci olay! Silaj makinesine kapılan 3 yaşındaki çocuk öldü

Manisa’nın Gördes ilçesinde mısır tarlasında silaj makinesine kapılan 3 yaşındaki çocuk feci şekilde hayatını kaybetti. Makineyi kullanan şahıs ise gözaltına alındı.

Kaza, Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Benlieli Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Y.D.'nin ait mısır tarlasında çalışan H.İ.Y., traktörle mısır silajı yaptığı esnada aynı tarlada çalışan S.D.'nin üç yaşındaki çocuğu E.D. silaj makinesine kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde yaptığı incelemede 3 yaşındaki E.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yeri incelemesi yapılması sonrası makineyi kullanan H.İ.Y. gözaltına alındı. 3 yaşındaki E.D.'nin cansız bedeni morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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