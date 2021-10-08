08 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kütahya'da orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kütahya'da orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.10.2021
ABONE OL
Kütahya’da orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Değirmisaz köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Yangına Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Karaçam alanında henüz tespit edilemeyen bir sebepten orman yangını çıktı.

Etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangının pek çok noktada başladığı ve kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kütahya’da orman yangını! KÜTAHYA'DA ORMAN YANGINI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA