Gaziosmanpaşa’da feci olay! Yolun karşısına geçmek isteyen 3 kişiye araba çarptı

Sabri Akça ve Hatice Kamışlıdere de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası bölgeye gelen Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri incelemelerde bulundu. Hayatlarını kaybeden Aydın Akça, Sabri Akça ve Hatice Kamışlıdere'nin cenazeleri incelemelerin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.

