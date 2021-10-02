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Gaziosmanpaşa'da feci olay! Yolun karşısına geçmek isteyen 3 kişiye araba çarptı
Gaziosmanpaşa'da otomobillerini park ettikten sonra yolun karşısındaki restorana yemek yemeye giden 3 kişiye otomobil çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre sürüklenen 1 kişi olay yerinde, 2 kişi ise hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 02.10.2021 06:47Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 06:47