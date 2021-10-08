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İzmir’de dev uyuşturucu operasyonu! 36 gözaltı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.10.2021 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021
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İzmir’de dev uyuşturucu operasyonu! 36 gözaltı

İzmir'de halk arasında torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 36 zanlı gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önüne geçilmesi amacıyla kent genelinde pek çok noktada operasyonlar gerçekleştirdi.

Çok sayıda polis ekibinin katıldığı operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi.

FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN OPERASYON

Aksiyon filmlerini aratmayan operasyonda, önceden belirlenen adreslere baskın yapan ekiplerin yaptığı aramalarda, 36,650 kilogram esrar, 555 gram metamfetamin, 11 bin 453 adet yeşil reçeteye tabii olan uyuşturucu hap, 7 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek ve bunlara ait 240 adet tabanca mermisi ile tüfek fişeği ele geçirildi.


36 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Karşıyaka ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi'nde yoğunlukta olan operasyon kapsamında 36 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenilirken şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Emniyet yetkililerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlarına hız kesmeden devam edeceği kaydedildi.

Film sahnelerini aratmayan operasyon! FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN OPERASYON!

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