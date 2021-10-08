Milli sporcu Berke İnaloğlu’na silahlı saldırı!

KURŞUN YAĞDIRDI

Bülent Ecevit Caddesi üzerinde Berke İnaloğlu'nun aracının önünü kesen S.D., İnaloğlu'na kurşun yağdırdı. İnaloğlu, 3 kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İnaloğlu tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI



Taksi sürücüsü S.D. ise olayın ardından kaçtı. Polisin çalışması sonucu S.D. bir süre sonra yakalanarak gözaltına alınırken, olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. S.D.'nin daha önce kasten yaralama suçundan sabıkasının bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.