Milli sporcu Berke İnaloğlu’na silahlı saldırı!
Zonguldak'ta, milli diskçi Berke İnaloğlu, trafikte sözlü atışma yaşadığı taksi şoförünün silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden İnaloğlu tedaviye alındı. Taksi şoförünün İnaloğlu'nu takip edip, aracın önünü keserek peş peşe ateş ettiği öğrenildi.
Olay, akşam sularında Zonguldak Bülent Ecevit Caddesi'nde yaşandı.İddiaya göre, Gazipaşa Caddesi üzerinde hareket halinde olan taksi şoförü S.D. ile aynı istikamette hareket halinde olan milli diskçi Berke İnaloğlu ve yanındaki arkadaşları arasında trafik sebebiyle tartışma çıktı.
KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü ancak çevredeki diğer sürücü ve vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı. Kavganın ardından taksi sürücüsü S.D., Berke İnaloğlu'nun aracını takip etti.
KURŞUN YAĞDIRDI
Bülent Ecevit Caddesi üzerinde Berke İnaloğlu'nun aracının önünü kesen S.D., İnaloğlu'na kurşun yağdırdı. İnaloğlu, 3 kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İnaloğlu tedavi altına alındı.
GÖZALTINA ALINDI
Taksi sürücüsü S.D. ise olayın ardından kaçtı. Polisin çalışması sonucu S.D. bir süre sonra yakalanarak gözaltına alınırken, olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. S.D.'nin daha önce kasten yaralama suçundan sabıkasının bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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