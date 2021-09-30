30 Eylül 2021, Perşembe
Ayşegül Çınar’ın uyuşturucu davasında flaş gelişme! Tedavi görecek
Geçtiğimiz aylarda Etiler'de polis kontrolüne takılan Ayşegül Çınar, bagajında 19 gram uyuşturucuyla yakalanmıştı. Paketin sevgilisi Furkan Çalıkoğlu tarafından bırakıldığını söyleyen Çınar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılık Çınar'ın ticaret suçundan değil, kullanma suçundan soruşturulmasını gerektiğine karar verdi. Ayşegül Çınar, denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulacak.
Giriş Tarihi: 30.09.2021 09:13 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 09:13
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