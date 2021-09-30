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Ayşegül Çınar’ın uyuşturucu davasında flaş gelişme! Tedavi görecek

Geçtiğimiz aylarda Etiler'de polis kontrolüne takılan Ayşegül Çınar, bagajında 19 gram uyuşturucuyla yakalanmıştı. Paketin sevgilisi Furkan Çalıkoğlu tarafından bırakıldığını söyleyen Çınar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılık Çınar'ın ticaret suçundan değil, kullanma suçundan soruşturulmasını gerektiğine karar verdi. Ayşegül Çınar, denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulacak.

Giriş Tarihi: 30.09.2021 09:13 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 09:13
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Ayşegül Çınar’ın uyuşturucu davasında flaş gelişme! Tedavi görecek

Otomobilinde uyuşturucu madde bulunan oyuncu Ayşegül Çınar hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan takipsizlik kararı verildi. Ancak Çınar, uyuşturucu kullanma suçundan denetim altına alınarak tedaviye tabi tutulacak.

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Ayşegül Çınar’ın uyuşturucu davasında flaş gelişme! Tedavi görecek

UYUŞTURUCU MADDE İLE YAKALANDI

Etiler'deki evine gitmek üzere yola çıkan oyuncu Ayşegül Çınar'ın kullandığı otomobil, polis ekiplerinin rutin kontrolü sırasında durdurulmuştu. Araçta arama yapan polis, bagajda 19 gram uyuşturucu madde ele geçirmişti

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Ayşegül Çınar’ın uyuşturucu davasında flaş gelişme! Tedavi görecek

İfadesi alınan Çınar, uyuşturucunun kendisine ait olmadığını söyleyerek, eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun intikam için araca koymuş olabileceğini iddia etmişti.

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Ayşegül Çınar’ın uyuşturucu davasında flaş gelişme! Tedavi görecek

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Çalıkoğlu da gözaltına alınmış ve ikili çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olay sonrası Çınar'ın paketler halinde ele geçirilen uyuşturucu maddeler nedeniyle ticaret yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

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Ayşegül Çınar’ın uyuşturucu davasında flaş gelişme! Tedavi görecek

TEDAVİYE TABİ TUTULACAK

Savcılık Çınar'ın ticaret suçundan değil, kullanma suçundan soruşturulmasını gerektiğini belirledi. Sürecin sonunda oyuncu hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan ek takipsizlik kararı verildi. Çınar'ın uyuşturucu madde kullanma suçundan denetim altına alınması istendi. Ünlü oyuncu, denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulacak.