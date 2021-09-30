Ayşegül Çınar’ın uyuşturucu davasında flaş gelişme! Tedavi görecek

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Çalıkoğlu da gözaltına alınmış ve ikili çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olay sonrası Çınar'ın paketler halinde ele geçirilen uyuşturucu maddeler nedeniyle ticaret yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.