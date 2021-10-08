Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan uyuşturucu operasyonu açıklaması
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van ve Hakkari'deki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Soylu ayrıca 2 kişinin de gözaltına alındığını belirtti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari ve Van'daki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini bildirdi.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltında. Kahraman emniyet teşkilatımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.