Konya’da alkollü şahıslar hastane bastı! O anlar kamerada
Konya Karapınar’da bir tanıdığının yakalandığı öğrenince alkollü bir şekilde hastaneyi basan A.Ö. adlı şahıs, üç polis ve iki bekçiyi darp etti. Ardından sağlık personellerine saldıran A.Ö., kafasını kapı ve duvarlara çarparak, kendisinin ekipler tarafından darp edildiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
15 Eylül gecesi Konya Karapınar'da Hankapı Mahallesinde yer alan bir eğlence mekânı önünde alkollü olduğu ifade edilen O.D., Y.D. ve T. M. ile F.G., H.G. ve M.A.Ö. arasında kavga çıktı.
Taraflar, bir müddet sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. İçlerinde yaralananların da olduğu 2 grup birbirlerinden şikayetçi oldu.
1.79 PROMİL ALKOLLÜ
Taraflardan 1.79 promil alkollü olduğu tespit edilen M.A.Ö., hastanede yapılan işlemleri esnasında taşkınlık yaparak ekiplere hakaret etti. Sağlık kontrolü sırasında sağlık çalışanlarına da zorluk çıkaran M.A.Ö., ekipler tarafından sakin olması ve tedavisine devam etmesi konusunda uyarıldı.
3 POLİS 2 BEKÇİ YARALANDI
M.A.Ö.'nün hastanedeki tedavisi sürerken durumdan haberdar olan yakınları A.Ö. ve Z. Ö. ekiplere saldırdı. Şüphelilerin saldırısı sonucu 3 polis memuru ve 2 bekçi yaralandı. Şüpheliler hastanedeki cihazlara tekme atarak zarar verdi. Yaralanan polis memurundan birine 5 gün, bekçilerden birine ise 3 gün iş göremezlik raporu verildi.
O ANLAR KAMERADA
Polis ve bekçilere saldıran 0.95 promil alkollü A.Ö. ve 0.60 promil alkollü Z.Ö. gözaltına alındı. Hakaret ve tehditlerini sürdüren şüphelilerin A.Ö., kafasını kapı ve duvarlara çarparak kendisini polislerin darp ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. A.Ö'nün hastanede görev yapan bir sağlık çalışanı yakını da gözaltına alınmamaları için polise mukavemet gösterdi. Bu anlar hastanenin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Şüpheliler hakkında başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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