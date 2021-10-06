Konya’da alkollü şahıslar hastane bastı! O anlar kamerada

15 Eylül gecesi Konya Karapınar'da Hankapı Mahallesinde yer alan bir eğlence mekânı önünde alkollü olduğu ifade edilen O.D., Y.D. ve T. M. ile F.G., H.G. ve M.A.Ö. arasında kavga çıktı.

Taraflar, bir müddet sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. İçlerinde yaralananların da olduğu 2 grup birbirlerinden şikayetçi oldu.