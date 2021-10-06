Rebiülevvel ayı ne zaman? 2021 Rebiülevvel ayı ibadetleri nelerdir? Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek?
Rebiülevvel ayı ne zaman? Safer ayından sonra idrak edilen Rebiülevvel ayı için geri sayım başladı. Mevlid Kandili'nin de içerisinde yer aldığı Rebiülevvel ayının hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2021 dini günler takviminde detaylar belli oldu. Peki, Rebiülevvel ayı ne zaman? 2021 Rebiülevvel ayı ibadetleri nelerdir? Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte haberin detayları...
Rebiülevvel ayı ne zaman? İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.s.) dünyayı gelişinin yıldönümü olan Mevlid Kandili'nin içerisinde yer aldığı Rebiülevvel ayı, İslam alemi tarafından huşu içinde karşılanacak. Rebiülevvel ayının yaklaşmasıyla birlikte bazı sorular gündeme geldi. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Rebiülevvel ayı ne zaman? 2021 Rebiülevvel ayı ibadetleri nelerdir? Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte cevaplar...
REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?
İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) doğduğu gece olan Mevlid Kandili'ni de içinde barındıran Rebiülevvel ayı, bu yıl 7 Ekim Perşembe günü başlayacak. Rebiülevvel ayı 6 Kasım Cumartesi günü sona erecek.
Rebiülevvel ayının 12'nci gecesi idrak edilen Mevlid Kandili ise 17 Ekim Pazar gününe denk geliyor.
REBİÜLEVVEL AYINDA HANGİ DUALAR EDİLİR?
En'am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel
ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.
Rebiülevvel ayının ilk gecesinde yapılması gerekenler
İki rekat sünnet: İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.
Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi yapılması gerekenler
İki rekat namaz kılınır: Bu namazın hususiyteti şöyledir. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra " Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır.
Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir.
Secde bittikten sonra, seccadede oturulken 7 defa "Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh" okunur.
REBİÜLEVVEL AYINDA NELER YAPILMALI?
Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.
Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü'z-Zevaid, III/63)
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