Rebiülevvel ayı ne zaman? İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.s.) dünyayı gelişinin yıldönümü olan Mevlid Kandili'nin içerisinde yer aldığı Rebiülevvel ayı, İslam alemi tarafından huşu içinde karşılanacak. Rebiülevvel ayının yaklaşmasıyla birlikte bazı sorular gündeme geldi. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Rebiülevvel ayı ne zaman? 2021 Rebiülevvel ayı ibadetleri nelerdir? Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte cevaplar...

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) doğduğu gece olan Mevlid Kandili'ni de içinde barındıran Rebiülevvel ayı, bu yıl 7 Ekim Perşembe günü başlayacak. Rebiülevvel ayı 6 Kasım Cumartesi günü sona erecek.

Rebiülevvel ayının 12'nci gecesi idrak edilen Mevlid Kandili ise 17 Ekim Pazar gününe denk geliyor.