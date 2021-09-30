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İstanbul'daki hastanede dehşet saçmıştı! Saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Bayrampaşa'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisindeki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görevli erkek hemşire saldırı sonucu göğsünden ve omzundan ağır şekilde yaralanırken, saldırgan güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirildi. Polisler saldırganı gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 30.09.2021 16:40 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 16:43
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İstanbul’daki hastanede dehşet saçmıştı! Saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Bayrampaşa'daki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde gerçekleşen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, doğumundan itibaren yaklaşık 5 aydır Bayrampaşa'daki özel bir hastanede, tedavi altında bulunan down sendromlu 5 aylık Kaan adlı bebek, hafta başında kalp ameliyatı yapılmak üzere Küçükçekmece'de bulunan Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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İstanbul’daki hastanede dehşet saçmıştı! Saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Hastanede yapılan ameliyat sonrası Kaan bebek tekrar tedavi gördüğü Bayrampaşa'da bulunan özel hastaneye getirilerek yoğun bakım servisine alındı. Akşam saatlerinde hastaneye gelen bebeğin babası olduğu öğrenilen İ.Y., yoğun bakım servisi önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle bağırıp çağırmaya başladı.

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İstanbul’daki hastanede dehşet saçmıştı! Saldırının görüntüleri ortaya çıktı

YUMRUK ATIP SİLAHIYLA ATEŞ AÇTI

Bu sırada, yoğun bakım servisinde görevli erkek hemşire Ercan Acar, neler olduğunu anlamak için dışarı çıktığı sırada baba İ. Y.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Ercan Acar, aldığı yumruk darbesiyle yere düştü

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İstanbul’daki hastanede dehşet saçmıştı! Saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Bu esnada, İ. Y. yanında getirdiği tabancayla erkek hemşireye 2 el ateş etti. Acar, kurşunlardan ikisinin göğüs ve omzuna isabet etmesi sonucu ağır şekilde yaralandı. Erkek hemşire, aynı hastanede tedavi altına alınarak yoğun bakım servisine kaldırıldı.

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İstanbul’daki hastanede dehşet saçmıştı! Saldırının görüntüleri ortaya çıktı

GÖZALTINA ALINDI

Saldırı sonrası hastanenin güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirilen İ. Y., haber verilmesinin ardından olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği hastanede önlem alırken, detaylı olay yeri çalışması da yaptı. Gözaltına alınan İ.Y. ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. İ.Y. ise polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'Kasten Yaralama' suçundan Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.