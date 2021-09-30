30 Eylül 2021, Perşembe
İstanbul'daki hastanede dehşet saçmıştı! Saldırının görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Bayrampaşa'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisindeki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görevli erkek hemşire saldırı sonucu göğsünden ve omzundan ağır şekilde yaralanırken, saldırgan güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirildi. Polisler saldırganı gözaltına aldı.
Giriş Tarihi: 30.09.2021 16:40 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 16:43
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10