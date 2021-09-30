İstanbul’daki hastanede dehşet saçmıştı! Saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Bayrampaşa'daki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde gerçekleşen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, doğumundan itibaren yaklaşık 5 aydır Bayrampaşa'daki özel bir hastanede, tedavi altında bulunan down sendromlu 5 aylık Kaan adlı bebek, hafta başında kalp ameliyatı yapılmak üzere Küçükçekmece'de bulunan Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.