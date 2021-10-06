Magnum çekilişi ne zaman? 2021 Magnum Porsche çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Kazananlar...

Magnum çekilişi ne zaman? 01 Nisan'da başlayan Magnum Porsche çekiliş kampanyası 30 Eylül 2021 tarihinde sona erdi. Çubuklardaki şifreleri göndererek kampanyaya katılan vatandaşlar çekiliş sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Magnum tarafından yapılan açıklama ile çekiliş detayları açıklandı. Peki, Magnum çekilişi ne zaman? 2021 Magnum Porsche çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

Magnum Porsche çekilişi, 13 Ekim 2021 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN, NEREDE AÇIKLANACAK?

Kazanan talihliler 16 Ekim 2021 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.