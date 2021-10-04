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Esenyurt’ta metrobüs üst geçinde intihar girişimi! O anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.10.2021 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021
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Esenyurt’ta metrobüs üst geçinde intihar girişimi! O anlar kamerada

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde Saadetdere Metrobüs Durağı üst geçidine çıkarak intihara kalkışan bir adam, emniyet güçleri tarafından ikna edilerek aşağı indirildi. Bir müddet sonra bayılan adam, emniyet ve itfaiye ekiplerince ambulansa taşındı.

Olay, sabah 05.00 sularında Esenyurt Saadetdere Metrobüs Durağı üst geçidi üzerinde yaşandı.

DAHA 21 YAŞINDA

Edinilen bilgiye göre, 21 yaşında olduğu öğrenilen Birol Akgün isimli genç, intihar etmek için üst geçidin parmaklıklarına çıktı. Akgün'ü görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

EKİPLER SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak intihar etmek isteyen genci, sakinleştirmeye çalıştı. Polis ve itfaiye ekiplerinin uğraşı sonrası ikna edilen Birol Akgün üst geçitten indirildi.

BAYILDI

Birol Akgün üst geçitten indirildi. Polisler tarafından üst geçitten aşağıya indirilen genç bir süre sonra bayıldı.

Gencin bayıldığını gören itfaiye, polis ve sağlık ekipleri şahsı, hastaneye kaldırmak için ambulansa taşındı.

EMNİYET İNCELEME BAŞLADI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı genç, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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