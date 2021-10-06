Oğlunu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan eski futbolcu Kasım Toktaş'ın beraat talebi kabul edilmedi
Bursa'da, 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ı tedavi olduğu hastanede boğarak öldürdüğü iddiası ile tutuklanan 34 yaşındaki Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş’ın yargılanmasına devam edildi. Karakolda suçunu itiraf edip mahkemede öldürmediğini söyleyerek beraatini talep eden Toktaş’ın talebi mahkeme tarafından reddedildi.
Süper Lig'de 2008- 2009 sezonunda Hacettepe Spor Kulübü'nde oynayan, son olarak geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'deki Bursa Yıldırımspor'da kaptanlık yapan Cevher Toktaş, 23 Nisan günü oğlu Kasım'ı öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Kasım, kovid-19 şüphesiyle hastaneye yatırıldı.
Kısa zaman sonra Cevher Toktaş, doktorlara refakatçi olarak yanında kaldığı çocuğunun fenalaştığını söyledi. Yoğun bakım servisine alınan Kasım, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kasım Toktaş'ın ölüm raporunda 'nefes yetersizliği' bilgisi yer aldı.
"SEVMEDİĞİM İÇİN ÖLDÜRDÜM"
12 gün sonra ise Cevher Toktaş, karakola giderek, oğlunu kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince ifadesi alınan Toktaş, oğlunu sevmediğini, sinir krizi geçirip, yastıkla boğduğunu söyledi. Toktaş, ifadesinde, "Oğlumun yanında refakatçi olarak kaldığım sırada sinir krizi geçirdim. Yataktaki oğlumun yüzüne yastık bastırdım, sonra doktorlara seslendim. Onlar da yoğun bakıma aldılar. İki saat sonra ölüm haberini aldım. Cenazesini ertesi gün Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verdik. Herkes oğlumun hastalıktan dolayı öldüğünü düşünüyor. Yaşadıklarım gözümün önünden gitmedi. Polise gittim. Kasım'ı hiç sevmedim. Sevmediğim için öldürdüğümü düşünüyorum" dedi.
Adliyeye sevk edilen Toktaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ADLİ TIP RAPORU'NDA BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRTİLDİ
Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside çocuğun kesin ölüm nedeni belirlenemeyince savcılık, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi. İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesi'nce hazırlanan raporda ise Kasım'ın 'boğularak' öldüğü bildirildi.
Bursa 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Cevher Toktaş'ın yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya, Cevher Toktaş, Bursa E Tipi Cezaevi'nden SEGBİS'le katılırken, sanığın anne ve babası ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatları ise salonda hazır bulundu.
İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ
Mahkemede savunması istenen sanık Cevher Toktaş, oğlunu öldürmediğini söyleyerek, beraatini istedi. Sanık avukatı ise olay yerinde keşif yapılmasını ve bir uzmandan çocuğun tedavisinde kullanılan ilaçlara ilişkin rapor alınmasını talep etti.
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