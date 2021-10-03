Antalya’da ilginç olay! Polisi arayıp kendi intiharını ihbar etti

POLİSE İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Edinilen bilgiye göre, Ali Durmaz ismindeki bir kişi, polisi arayarak falezlerde denize yakın kısımda olduğunu ve intihara teşebbüs edeceğini söyledi. İhbarın ardından olay yerine polis ve deniz polisi ekibi sevk edildi. Falezlere gelen ekiplerin yaptıkları aramada herhangi bir kişiye rastlanılmazken, çevredeki vatandaşlar da polise herhangi bir intihara teşebbüs olayının bölgede yaşanmadığı bilgisini verdi.