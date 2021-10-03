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Antalya'da ilginç olay! Polisi arayıp kendi intiharını ihbar etti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.10.2021
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Antalya’da ilginç olay! Polisi arayıp kendi intiharını ihbar etti

Antalya’da bir şahıs, falezlere gelip intihara kalkışacağını söyleyerek emniyeti alarma geçirdi. Hem denizden hem de karadan yapılan arama çalışmalarında kendisini ihbar eden şahsa ulaşılamadı.

Olay, saat 12.00 sularında Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'ndaki falezlerde meydana geldi.

POLİSE İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Edinilen bilgiye göre, Ali Durmaz ismindeki bir kişi, polisi arayarak falezlerde denize yakın kısımda olduğunu ve intihara teşebbüs edeceğini söyledi. İhbarın ardından olay yerine polis ve deniz polisi ekibi sevk edildi. Falezlere gelen ekiplerin yaptıkları aramada herhangi bir kişiye rastlanılmazken, çevredeki vatandaşlar da polise herhangi bir intihara teşebbüs olayının bölgede yaşanmadığı bilgisini verdi.

Bir müddet daha yapılan aramalar sonrası ekipler olay yerinden ayrıldı.

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