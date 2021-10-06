Aydın’da sokak ortasında cinayet! Başından vuruldu
Aydın Didim’de 35 yaşındaki Abdulkadir Görmez, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Görmez olayda kafasından vurularak öldürüldü. Emniyet güçleri Görmez'i öldüren şahıs ya da şahıslara ilişkin operasyon başlattı.
Olay, saat 21.00 sularında Aydın'ın Didim ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde Uğur Mumcu Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Abdulkadir Görmez, kimliği tespit edilemeyen şahıs veya şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı.
YERDE HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU
Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Görmez'i kaldırımda hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde başından vurulan Görmez'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemede olay yerinde 4 adet boş kovan ele geçirildi. Görmez'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
KAMERA KAYITLARI İNCELENECEK
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Görmez'i tabanca ile vurarak öldüren kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarının incelemeye alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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